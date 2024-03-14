Akbelen'de kamulaştırma kararı iptal edildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Muğla Akbelen'de maden sahası için verilen izin, Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Akbelen için çok sayıda eylem yapılmıştı.

Akbelen'de kamulaştırma kararı iptal edildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Akbelen'de maden sahası kurulması kararı yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla acele kamulaştırma kararı iptal edildi.

1 Mart 2022’de elektrik ihtiyacını karşılamak için Akbelen’de madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmişti.

Karar 12 Mart'ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Akbelen Ormanı’nın çevresindeki İkizköy, Çamköy ve Karacahisar’da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmıştı.

Protesto gösterilerine de sahne olan Akbelen Ormanı'yla ilgili dikkat çeken bir itiraz AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan gelmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# muğla # Akbelen # Resmi Gazete
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