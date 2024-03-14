Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! 1 personel şehit oldu

Konya'da, 3. Ana Jet Üssü'nde askeri eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotunun, kaza sırasında paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığından kazayla ilgili yapılan açıklamada, uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelin ise şehit olduğu bildirildi.

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! 1 personel şehit oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Konya'da korkunç bir uçak kazası meydana geldi. Kaza, 3. Ana Jet Üssü'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde askeri eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve pilotun paraşütle atladığı öğrenildi. Pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

1 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Konya'da yaşanan feci kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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