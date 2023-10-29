Alanya'da 100. Yıl Coşkuyla Kutlandı! 500 Drone İle Gösteri Yapıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir gösteri yapıldı. Kutlamalar kapsamında yaklaşık 500 drone ile gökyüzünde yapılan gösteri ilgiyle izlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yapılan etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Dronlarla yapılan ışık gösterisi büyük beğeni aldı. Yaklaşık 500 drone gökyüzünde, 100'üncü Yıl logosu, Atatürk silüeti, Cumhuriyet'in kuruluş tarihi, Atatürk imzası ve Türk bayrağı sembollerini oluşturdu.
Gösteriyi izleyen vatandaşlar, telefon ışıkları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.