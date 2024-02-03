Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Alev Alatlı öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazının ardıdan bir konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- Şu anda ebediyete, hakka, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi: Anneciğim, ablacığım… Hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabii hem bizim Cumhurbaşkanlığı'nın ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı. Hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi.

- Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada haşru cem eylesin. Ben tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız, evet ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.