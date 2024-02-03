Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
Dün hayatını kaybeden Alev Alatlı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Alatlı'nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldı.
Yazar Alev Alatlı öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazının ardıdan bir konuşma yaptı.
Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
- Şu anda ebediyete, hakka, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi: Anneciğim, ablacığım… Hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabii hem bizim Cumhurbaşkanlığı'nın ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı. Hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi.
- Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada haşru cem eylesin. Ben tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız, evet ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
- Eyüp Sultan hazretlerinin hemen bu hazirede olması, bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik gidiyoruz ve tabii ki şu anda özellikle ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette rabbim bizleri haşru cem eylesin diyorum.
Kaynak: TRT Haber