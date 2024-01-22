Alper Gezeravcı deney çalışmalarına başladı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki deney çalışmalarına başladı. Gezeravcı, ilk deneyi kapsamında, tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak.

Alper Gezeravcı deney çalışmalarına başladı

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirildi. TUA'nın paylaşımına göre, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türk Uzay Bilim Misyonu için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalarına başladı.

Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlendi.

Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'ın proje yöneticisi olduğu deneyin adı, "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması" olarak duyuruldu.

Deneyle, uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve tuz stresine maruz bırakılan "A. thaliana" ve "schrenkiella parvula" bitkilerinde yeni nesil dizileme ile (RNA-seq) transkriptomun ortaya konulması ve mikro yerçekiminde glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine verdikleri bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırması hedefleniyor.

MİT'in MOSSAD operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktıMİT'in MOSSAD operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# alper gezeravcı # uluslararası uzay istasyonu # türkiye uzay ajansı # deney
Çok Okunanlar
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Van'da deprem!
Van'da deprem!
Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var
Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var
Öne Çıkanlar Hakan Fidan Filistin için ABD'ye gidiyor!│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Hakan Fidan Filistin için ABD'ye gidiyor!│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Bu filmleri bitirene kadar yerinizde kalkamayacaksınız! Korku, gerilim ve merak... Bu filmleri bitirene kadar yerinizde kalkamayacaksınız! Korku, gerilim ve merak...