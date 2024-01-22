MİT'in MOSSAD operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve MASAK'ın koordineli çalışması sonucu MOSSAD’ın Türkiye’de para gönderdiği ağ deşifre oldu.

MİT'in MOSSAD'a çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesini deşifre ettiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

MOSSAD'ın Türkiye'deki hücresiyle ilgili takip 3 yıl önce yakalanan bir başka casusun ifadeleriyle başladı. MASAK'la yürütülen ortak çalışma ile MOSSAD'ın Türkiye'de para gönderdiği ağ deşifre oldu.

Şüphelilerin izine, 2021 yılında Konya'da tıp eğitimi gördüğü sırada MOSSAD ajanlarından yurt dışında özel casusluk eğitimi alan ve tutuklanan Muhammed Salhab'ın ifadesiyle ulaşıldı.

Salhab'a gönderilen para trafiği mercek altına alındı. Onunla birlikte 46 kişilik casusluk şebekesinin çoğunun hesaplarına Western Union, Havala, Moneygram aracılığıyla İspanya, Kenya, Fransa, Romanya, Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden ödemeler yapıldığı saptandı.

MOSSAD'ın ajan temin etmede kullandığı sosyal ağlar da adım adım izlendi. MOSSAD'la çalışacak kişilere Facebook ve Speaky isimli online karşılıklı mesajlaşma imkanı sağlayan yabancı dil öğrenme programı gibi sosyal mecralarda, iş ilanları üzerinden ulaşıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ocak'ta yaptığı son operasyonda bu ağ üzerinden oluşturulan 46 kişilik MOSSAD casusluk şebekesi yakalanmıştı.