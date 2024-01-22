Büyükçekmece Belediyesindeki villa vurgununda yeni gelişme

Büyükçekmece Belediyesindeki villa vurgununa yönelik başlatılan rüşvet soruşturmasında 22 şüpheli hakkında karar verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve İmar Müdürü’nün de aralarında olduğu 7 belediye personeli ve 1 müteahhit tutuklandı.

Hamile olduğu belirlenen 1 şüpheli serbest bırakılırken diğer 13 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Ayrıca, bazı şüphelilere "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla soruşturma açılacağı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edilmişti.