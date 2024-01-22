Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu. Peki Türkiye Kupası'nda hangi takımlar eşleşti? İşte Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Bir önceki turda rakiplerini eleyerek adını son 16 takım arasına yazdıran ekipler arasında gerçekleşen eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kura çekiminin ardından kupada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler şu şekilde:
• Gaziantep FK - Fenerbahçe
• Galatasaray - Bandırmaspor
• Antalyaspor - Beşiktaş
• Gençlerbirliği - Trabzonspor
• Başakşehir - Hatayspor
• Sivasspor - Konyaspor
• Fatih Karagümrük - Samsunspor
• Ankaragücü - 24 Erzincanspor
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Son 16 turunda rakibini mağlup etmeyi başaran takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.