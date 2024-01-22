Ligde 22. haftanın hakemleri açıklandı! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de bu hafta içi oynanacak 22. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu. İşte zirve yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler...

Ligde 22. haftanın hakemleri açıklandı! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 22. hafta heyecanı 23-24-25 Ocak tarihlerinde oynanacak hafta içi maçlarıyla sürecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

23 Ocak Salı:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker
20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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