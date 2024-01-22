Derbide gülen taraf Galatasaray oldu! Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u 5-1 yendi

Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde, derbide Trabzonspor sahasında zirve mücadelesi veren Galatasaray'ı ağırladı.

Galatasaray, Papara Park'ta oynanan karşılaşmada 13 ve 61. dakikada Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 80 ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle karşılaşmadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'un tek golünü 79. dakikada Enis Destan kaydetti.

Haftaya şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirmesini iyi değerlendirerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı döndü.

2 MAÇ SONRA DEPLASMANDA KAZANDI

Galatasaray, ligde dış sahada 2 maç sonra galip gelmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kalmıştı.

ZAHA VE KEREM YILDIZLAŞTI

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha ile kaptan Kerem Aktürkoğlu, attıkları ikişer golle maça damga vurdu.

Wilfried Zaha, bu sezon 17'si Süper Lig olmak üzere 25 resmi müsabakada forma giydi. Santrforda mücadele ettiği Trabzonspor mücadelesinde 2 gol birden atan Zaha, ligde 8, toplamda da 9 gole ulaştı.

Maçın 81 ve 90+6. dakikalarında ağları sarsan Kerem Aktürkoğlu ise bu sezonki 33. resmi maçında 10. kez fileleri havalandırdı. Ligde 20 maçta forma giyen Kerem, 7 gole ulaştı.

TRABZONSPOR'A İLK KEZ 5 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a bir maçta 5 gol attı.

Galatasaray, lig tarihinde rakibine karşı aldığı en farklı galibiyeti tekrarladı. Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılılar, yine 4 farklı kazandı. Bu sonuç Galatasaray'ın Trabzon deplasmanında aldığı en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a ilk kez 5 gol attı. Sarı-kırmızılılar, daha önce 2001, 2004, 2005, 2009 ve 2014'te rakip fileleri dörder kez sarsmıştı.

MAURO ICARDI SAHALARA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yaklaşık 1 aylık aradan sonra formasına kavuştu.

Ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile yapılan müsabakada yüzüne aldığı darbe sonrasında kırık oluşan Icardi, ayak bileğindeki sakatlığın da iyileşmesi için bir süre dinlendirildi. Ligdeki TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivaspor ve Mondihome Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçlarını kaçıran sarı-kırmızılı futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan 30 yaşındaki santrfor, 82. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

KAAN SOL BEKTE, BARIŞ SAĞ KANATTA OYNADI

Galatasaray'da bu sezonun joker oyunculardan olan Kaan Ayhan, Trabzonspor mücadelesinde sol bekte görev yaptı.

Okan Buruk'un bu sezon ön libero, sağ bek ve stoperde görev verdiği Kaan, kritik müsabakada sol kanadı savundu. Başarılı performansıyla dikkati çeken Kaan Ayhan, Trabzonspor mücadelesinde bir de gol bularak bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon hücumun her bölgesinin yanı sıra sol ve sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz ise Trabzonspor mücadelesinde orijinal yerine dönerek sağ kanatta atak kovaladı. Barış, Wilfried Zaha'nın 13. dakikada kaydettiği golün pasını verdi.

ABDÜLKERİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Abdülkerim, 45. dakikada yerini Davinson Sanchez'e bıraktı.

Oyundan çıkmasının ardından 66. dakikada yedek kulübesinde sarı kart gören tecrübeli stoper, cezalı duruma düştü. Abdülkerim, ligin 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü İstanbulspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR 6 HAFTA SONRA YENİLDİ

Trabzonspor ise ligde 6 hafta sonra mağlup oldu. Karadeniz ekibi, 37 puanla 3. sıradaki yerini korurken 2 puan gerisindeki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını açma şansını değerlendiremedi.

BAKASETAS VEDA ETTİ

Trabzonspor'dan Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olması beklenen Bakasetas da maç sonunda taraftarlara veda etti. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Bakasetas, karşılaşmanın bitiminde tribünlere doğru tek tek el sallayarak taraftara veda etti.