Alper Gezeravcı Türkiye'ye geldi! Türkiye'nin ilk astronotu yurda döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek orada 18 gün geçirmiş ve Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

Alper Gezeravcı, ABD'de gerçekleştirilen kontrollerin ardından, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü.

Alper Gezeravcı'yı, havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.