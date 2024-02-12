Alper Gezeravcı Türkiye'ye geldi! Türkiye'nin ilk astronotu yurda döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Alper Gezeravcı Türkiye'ye geldi! Türkiye'nin ilk astronotu yurda döndü
Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek orada 18 gün geçirmiş ve Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

Alper Gezeravcı, ABD'de gerçekleştirilen kontrollerin ardından, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü.

Alper Gezeravcı'yı, havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.

Fenerbahçe, Alanya engeline takıldı! Sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kaldıFenerbahçe, Alanya engeline takıldı! Sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kaldıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# alper gezeravcı # uluslararası uzay istasyonu # son dakika
Çok Okunanlar
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
Üsküdar’da otomobil restorana girdi!
Üsküdar’da otomobil restorana girdi!
İşsizlik rakamları açıklandı!
İşsizlik rakamları açıklandı!
Öne Çıkanlar İran'dan Filistin'e destek! - Ana Haber - Almila Çakmak İran'dan Filistin'e destek! - Ana Haber - Almila Çakmak Feci kaza! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi... Feci kaza! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi...