Alper Gezeravcı'dan dönüş açıklaması!

Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönüşüyle ilgili paylaşımda bulundu. Gezeravcı, "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Alper Gezeravcı'dan dönüş açıklaması!

Türkiye'nin ilk astronotu olan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalarda bulunan Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşü öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

- Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# alper gezeravcı # uluslararası uzay istasyonu
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