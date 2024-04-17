Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi. Basri Bağcı'nın AYM Başkanvekilliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

16 Nisan'da gerçekleştirilen seçim sonucu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.

Basri Bağcı'nın AYM Başkanvekilliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# anayasa mahkemesi # Resmi Gazete
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