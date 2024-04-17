Şanlıurfa'da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı...

Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı...

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 34 FAM 72 plakalı otomobil ile 63 YY 691 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki A.G. (22), S.Ç.K. (30), G.Ç. (1), Y.K. (65), T.Ç. (4), M.G. (28) ile İ.T. (35) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki T.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan altın fiyatları...Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan altın fiyatları...Ekonomi
# şanlıurfa
Çok Okunanlar
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Abdülkadir Selvi'nin yazısına tepkiler büyüyor!
Abdülkadir Selvi'nin yazısına tepkiler büyüyor!
Abdulkadir'in o yazısına Turgay Güler'den sert tepki!
Abdulkadir'in o yazısına Turgay Güler'den sert tepki!
Abdulkadir Selvi Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını savundu!
Abdulkadir Selvi Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını savundu!
Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!
Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!
Öne Çıkanlar Erdoğan, Mehmet Şimşek'i görevden alıyor mu? İşte ilk açıklama! | Ulusal Haber Erdoğan, Mehmet Şimşek'i görevden alıyor mu? İşte ilk açıklama! | Ulusal Haber Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor? Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor?