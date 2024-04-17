Şanlıurfa'da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı...
Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 34 FAM 72 plakalı otomobil ile 63 YY 691 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, otomobillerdeki A.G. (22), S.Ç.K. (30), G.Ç. (1), Y.K. (65), T.Ç. (4), M.G. (28) ile İ.T. (35) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki T.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.