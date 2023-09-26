Ankara'da DEAŞ Operasyonu! 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütlerine geçit vermemek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ekipler tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Kritik operasyonun detayları da belli oldu.

3 Kişi Yakalandı 1 Kişi Aranıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen 4 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.