2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Suriye'nin Kuzeyinde Önemli Operasyon

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği kritik operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Suriye'nin Kuzeyinde Önemli Operasyon
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Sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları devam ediyor. Son operasyon haberi Suriye'nin kuzeyinden geldi. Detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

- Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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