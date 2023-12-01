Ankara’da Lise Ve Tapu Kadastro Krizi! Vatan Partisi Konunun Takibinde

Müdürlüğün, yapılacak konferans salonunu öğrencilerin de kullanacağına söz verdiği iddia edildi. Ancak veliler ise sadece söz istemediğini, somut adım beklediğini belirtti. İlk günden bu yana öğrencilerin yanında olan Vatan Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Murat Demirbaş, iddia edilen sözlerin takipçisi olduğunu belirtti.



Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri önce kantinlerini ardından spor salonlarını kullanamadıklarını iddia etti.



Ankara Çankaya'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Çankaya Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini boşaltmak istiyordu. Ara tatilin ardından öğrencilerin okula dönen öğrenciler okula giriş kapısında bariyer ile karşılaştı.



Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, aynı binayı paylaşan Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin spor salonunun yıkımına başlayacak.



20 Kasımda öğrenci, öğretmen ve velilerin yaptığı eylem sonucu Meslek Lisesi ile aynı binada bulunan Tapu Kadastro Müdürlüğü, spor salonu yıkım projelerinde yenileme yaptı.



Öğrencilerin kullanımında olan spor salonunu konferans salonuna çevireceklerini söyleyen Tapu Kadastro Müdürlüğü, salonu okulunda kullanabileceğine daire okul yetkililerine söz verdiği iddia edildi.



Okul Aile Birliği Başkanı Ertuğrul Akkaya, verilen sözlerin tutulmasını ve yetkili mercilerin konu ile ilgilenmesini talep etti.



Konuya Vatan Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Murat Demirbaş’ta Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne verilen sözlerin takipçisi olduğunu belirtti.



