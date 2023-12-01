AYM Unuttu Diyarbakır Anneleri Unutmadı

Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasını unutturmaya çalışsa da Diyarbakır aileleri unutmadı. Ulusal Kanal'a konuşan anneler, HDP'nin kapatılmasını istedi.

AYM Unuttu Diyarbakır Anneleri Unutmadı

HDP kapatılma ihtimaline karşı Yeşil Sol Parti'yi kurdu. Vekiller Meclis'te kol geziyor. Anayasa Mahkemesi henüz bir adım atmadı.

AK Parti hükümeti sessizliğini koruyor. Dava unutturulmaya çalışılsa da Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler HDP'nin kapatılmasını dört gözle bekliyor.

Çocukları HDP ve PKK tarafından kaçırılan aileler, nöbet çadırından haykırdı.

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# diyarbakır anneleri # pkk # hdp
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