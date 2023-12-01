Birleşmiş Milletler GKRY'nin Yanında!

Türk tarafı ise sert açıklama yaprak egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini bildirdi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs arasındaki gerginlikler devam ediyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sınır koruma çalışmaları amacıyla kendi topraklarında bulunan bir alana güvenlik kamerası inşa etti.



Türk tarafının güvenlik kamerası adımı Güney Kıbrıs'ı rahatsız etti. Peş peşe açıklamalar geldi.



Birlemiş Milletler ise haksız durumda bulunan Güney Kıbrıs tarafında saf tuttu.



Gazeteci Mahmut Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini söyledi.