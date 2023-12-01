Bülent Kerimoğlu İBB Adaylığı İçin Başvuru Yaptı

Yerel seçime geri sayım başladı. Aday adaylıklarını koyan isimler, açıklamalarıyla öne çıkıyor...

İstanbul için yarışa katılan isimlerden biri de CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu oldu. Kerimoğlu aday adaylığını açıkladı.



CHP'nin temel değerlerine bağlı, halkçı, kamucu, laik devrimci ATtaürkçülerin, örgütün gücüne inanan parti emekçilerinin adayı olarak İBB Başkan adaylığna başvurumu yaptım.



CHP İstanbul İl Başkanlığında adaylığını açıklayan Kerimoğlu, "İstanbul'umuza hayırlı olsun” dedi.



Kerimoğlu, daha önce Ekrem İmamoğlu’na eleştiriler yöneltmiş, İmamoğlu'nun çalışmadığını ifade etmişti. İkili arasında yaşanan tartışmalar gündem olmuştu.

Kerimoğlu şunları söyledi:

- CHP temel değerlerine bağlı halkçı, kamucu, laik, devrimci, Atatürkçülerin, örgütün gücüne inanan parti emekçilerin adayı olarak İBB başkan adaylığına başvurumu yaptım. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsum.

Bülent Kerimoğlu Kimdir ?

1970 yılında Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı ve 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1992–1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council’ın bursu sayesinde 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde "research fellow" olarak görev yaptı. 10 yıl süreyle İstanbul’un çeşitli hastanelerinde çalıştı.

Bülent Kerimoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyelikleri bulunuyor. 2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı ve aynı zamanda 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili adayı oldu.

Bülent Kerimoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.