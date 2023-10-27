Asansör Kazası İle İlgili İlk Gözaltı

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Asansör Kazası İle İlgili İlk Gözaltı
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KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalı asansörün düşmesi sonucunu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümlü kazaya neden olan asansörde bakım yapan firmanın yetkilisi M.B.’nin gözaltına alınmasına karar verdi. İl Jandarma Komutanlığı M.B’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan M.B. Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği, gözaltı ve ifade işlemlerinin genişleyeceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı da idari soruşturma başlattı. İlk olarak tedbir amacıyla KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu Müdürü açığa alındı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, KYK yurdundaki asansörün 21 Eylül’de bakımının yapıldığını açıklamıştı. Vali Canpolat, 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, bu sırada kapı kapanmadan asansörün aşağı kaydığını, Zeren Ertaş’ın da panik yaparak çıkmaya çalışırken yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Makine Mühendisleri ise kapısı kapanmayan bir asansörün hareket edemeyeceğini, fazla yük nedeniyle de asansörlerin hareket etmeyeceğini belirtiyor.

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