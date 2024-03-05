Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! 21 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili açıklama geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilecek.