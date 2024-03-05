Union SG - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanacak. 7 Mart Perşembe günü oynanacak ilk maçlar öncesinde UEFA'dan maçları yönetecek hakemlerle ilgili açıklama geldi.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe de son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Union SG - Fenerbahçe maçını Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği açıklandı. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak.