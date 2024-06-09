Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Aliyev'in ziyaret kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine aldığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor
Editör: Yağmur Biçen
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Aliyev'in ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine cevaben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacağı belirtilen açıklamada, "Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel konuların da görüşmelerde tartışılmasının planlandığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # türkiye # aliyev
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