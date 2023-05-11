B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat: Yeni dönem başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan B sınıfı ehliyet sahiplerine duyuru yapıldı. Bakan Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini, 125 cc altı motorları motor ehliyeti olmadan kullanabileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Soylu, ayrıca B sınıfı ehliyet sahiplerinin bundan sonra 125 cc altı motorları motor ehliyeti olmadan kullanabileceğini de duyurdu.
Bakan Soylu, 125 cc altındaki motosikletlerle ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini şöyle anlattı:
- Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış olacak.
- 125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı. Şehir içi kullanılan Motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar.