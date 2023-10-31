Bakan Ersoy Tarih Verdi! Ayasofya Ziyaretçileri İçin Yeni Dönem Başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camisi'nin restorasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçildiğini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileri ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun arasında olduğu gündeme ilişkin konuları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Ersoy, Ayasofya'da yeni bir uygulamaya geçildiğini aktardı. Bakan Ersoy, "Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçiyoruz. Ziyaret kalitesi ve güvenliği artırılmış olacak. Gözbebeği camimiz insanlığın ortak mirası cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi ekosisteme dahil edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Camiyi Ziyaret Eden Türk Vatandaşlarının İbadet Yerleri
Bakan Ersoy, ibadet amacıyla Ayasofya'yı ziyaret edecek Türk vatandaşlarının ibadet yerlerinde bir değişiklik olmadığını aktardı. Ersoy, yabancı ziyaretçiler için giriş kapısının değiştirildiğini belirterek, "Üst kottaki Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki kapıdan alıp galeri var, galeriyi hizmete alıp gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz." dedi. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü;
- Ziyaret ve kullanım yoğunluğu minimuma indirilerek ziyaret ile ibadet kalitesinin artırılması sağlanmış oluyor. Ayasofya'yı ziyaret edenler cep telefonlarındaki uygulama üzerinden 16 dilde bilgilendirme yapılacak. Yabancıların ziyaretleri 15 Ocak itibarıyla ücretli olacak. Türk vatandaşları için ibadet ve ziyaret ücretsiz olacak.