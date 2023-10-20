Ayasofya Kılıç Mesajı Nedir? Kılıç Kınından Çıktı! Ali Erbaş Ne Yaptı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da cuma namazını kıldırdı. Cuma hutbesini yine elinde kılıçla okuyan Erbaş, Filistin'de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirdi. Daha önce kılıçla hutbe vermişti. Bu sefer hutbeye kılıcı kınından çıkararak geldi. Ayasofya kılıç mesajı nedir gelin detaylı bir inceleme yapalım!

Ayasofya Kılıç Mesajı Nedir? Kılıç Kınından Çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş daha önce de elinde kılıçla hutbe vermişti. Ayasofya'nın camiye çevrilerek hutbenin kılıçla okunmasının ardından Erbaş, "Kılıçla hutbe okunması tarihimizde ve geleneğimizde yaygın bir uygulamadır. Vaazın bu şekilde verilmesi bir anlamda Ayasofya'nın camiye çevrildiğinin ilanı, bir anlamda da fetih mesajıdır. Bu durumu garip bulanlara, eleştirenlere hayret ediyorum." dedi. Erbaş daha önce hutbe verirken kılıcı kınıyla birlikte çıkarmıştı. Filistin'de yaşanan soykırıma mesaj olarak ise bugün hutbeye kılıcı kınından çıkartarak çıktı.

Ali Erbaş Hutbede Ne Söyledi?

Ali Erbaş bugün Ayasofya'da verdiği hutbede şu sözleri söyledi: