Amerika Milli Takım oyuncusu Eczacıbaşı Dynavit'te

2024-2025 sezonu için Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna Amerika Milli Takımı orta oyuncusu Dana Rettke’yi kattı.

Amerika Milli Takım oyuncusu Eczacıbaşı Dynavit'te
Editör: Yağmur Biçen

Eczacıbaşı Dynavit, Amerika Milli Takımı orta oyuncusu Dana Rettke’yi kadrosuna kattı.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Rettke, “Türkiye Ligi'ndeki ilk deneyimim için Eczacıbaşı Dynavit’e katılacağım için heyecanlıyım. Bu yıl büyük hedefler olduğunu biliyorum ve onlara ulaşmak için çalışmaya can atıyorum. Harika oyunculara sahip harika bir kulüpte deneyim fırsatı yakalayacağım için heyecanlıyım” dedi.


Dana Rettke’nin transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Dana Rettke, file üzerinde ciddi hakimiyeti olan bir sporcu. Yaptığımız transferle takımımızı güçlendirerek, eksik yönlerimizi kapatacağımıza inanıyoruz. Pozitif özelliği ve fiziksel kapasitesiyle önemli bir transfer gerçekleştirdik. Sporcumuzla nice başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# amerika # Eczacıbaşı Dynavit # voleybol
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