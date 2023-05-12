Bakan Bilgin açıkladı: Maaş bağlanmayan EYT'lilere yeni haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, henüz maaşı bağlanmayan EYT'liler için katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam NTV kanalına katıldı. Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) son durumuna ilişkin bilgi verdi. "1 milyon EYT’nin maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT’lilerin maaşı bağlanacak" dedi.
Ayrıca, tüm EYT’lilerin birikmiş maaşları ile bayram ikramiyelerinin de hesaplara yatacağını söyleyen Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda ise "Eksik kalan kesimler de hakkını alacak" diye konuştu.
"ORTADA BİR MAĞDURİYET YOK"
Bakan Bilgin, 7 bin 500 TL’nin üzerinde emekli maaşı alanlara maaşları oranında zam yapılacağı vaatlerini de yineledi. EYT’den yararlanabilmek için stajyerliğin sayılmasını isteyenlere ilişkin soruya "ortada bir mağduriyet yok" yanıtını verdi.