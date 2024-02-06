Bakan Yerlikaya: "Adliyedeki saldırıyla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

"MİLLETİMİZE İHANET EDENLERİ KAZDIKLARI KUYULARDA BOĞUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümü, aynı zamanda mübarek Miraç gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken, hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundurlar. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğumaya devam edeceğiz.

Her zaman söylüyoruz; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

25 ADRESE OPERASYON YAPILDI

İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı olarak, 1 Haziran 2023'ten, 6 Şubat 2024'e kadar 335 terör örgütlerine operasyon düzenlemişiz. Bu operasyonlarda 260 DHKP-C terörist gözaltı, bunlardan 30 tutuklu, 137 adli kontrol ve 6'sı da etkisiz hale getirilmiştir.