Yemen ABD ve İngiliz gemileri vurdu



Yemen bir ABD ve bir İngiliz gemisini hedef aldı.



Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree, Kızıldeniz'de seyir halindeki Amerikalı Star Nasia ile İngiliz Morning Tide gemilerini vurduklarını duyurdu.



Tuğgeneral Saree, ABD saldırganlığına yanıt vermeye devam edeceklerini söyledi. Tuğgeneral, ülkelerini ve mücahit Yemen halkını savunmalarının meşru hakları olduğunu vurguladı.



Öte yandan ABD ve İngiltere, Yemen'in batısında yer alan Hudeyde kentine saldırdı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Yemen kontrolündeki bölgelerde bulunan patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.