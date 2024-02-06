Yemen ABD ve İngiliz gemileri vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Kızıldeniz'de bir ABD ve bir İngiliz gemisini vurdu. ABD ve İngiltere ise Yemen'in Hudeyde kentine saldırdı. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree ABD'ye karşı ülkelerini savunmalarının meşru hakları olduğunu söyledi.

Yemen ABD ve İngiliz gemileri vurdu


Yemen bir ABD ve bir İngiliz gemisini hedef aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree, Kızıldeniz'de seyir halindeki Amerikalı Star Nasia ile İngiliz Morning Tide  gemilerini vurduklarını duyurdu.

Tuğgeneral Saree, ABD saldırganlığına yanıt vermeye devam edeceklerini söyledi. Tuğgeneral, ülkelerini ve mücahit Yemen halkını savunmalarının meşru hakları olduğunu vurguladı.

Öte yandan ABD ve İngiltere, Yemen'in batısında yer alan Hudeyde kentine saldırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Yemen kontrolündeki bölgelerde bulunan patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Artvin'in iki ilçesinde eğitime ara verildiArtvin'in iki ilçesinde eğitime ara verildiYurt
# Yemen # abd # ingiltere
Çok Okunanlar
Ömer Faruk Gergerlioğlu öldürülen teröristlerle görüşmüş!
Ömer Faruk Gergerlioğlu öldürülen teröristlerle görüşmüş!
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı! Polis terör saldırısını püskürttü
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı! Polis terör saldırısını püskürttü
Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
Sezgin Tanrıkulu Çağlayan'a saldıran teröriste sahip çıkmış!
Sezgin Tanrıkulu Çağlayan'a saldıran teröriste sahip çıkmış!
Cumhuriyet Gazetesi de öldürülen teröristlere kucak açmış!
Cumhuriyet Gazetesi de öldürülen teröristlere kucak açmış!
Öne Çıkanlar Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı! 2 Terörist ölü ele geçirildi│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı! 2 Terörist ölü ele geçirildi│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Masa başı çalışanlar dikkat! Tehlike kapıda! Masa başı çalışanlar dikkat! Tehlike kapıda!