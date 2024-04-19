Bakan Yerlikaya'dan DEM Partili Diyarbakır ve Mardin Belediyelerine dair açıklama!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır'daki meclis açılışlarında İstiklal Marşı okunmaması ve Türk bayrağının kaldırılması olaylarıyla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini söyledi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."
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