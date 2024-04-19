Çin'den ABD'ye sert tepki!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) oylamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

TARİH VE İNSANLIK BUNU HATIRLAYACAK!

Filistin’in ilkin 2011'de yaptığı başvuruda Konseyin kararının ABD’nin muhalefetiyle askıya alındığını, 13 yıl sonra yine ABD’nin vetosu yüzünden Filistin’in BM’ye tam üyelik başvurusunun bir kez daha reddedildiğini aktaran Sözcü Lin, "Filistinlilerin on yıllardır sürdürdüğü bağımsız devlet kurma hayali bir kez daha acımasızca köşeye atıldı. Tarih ve insanlık, ABD’nin bu eylemlerini hatırlayacaktır." dedi.

Lin, İsrail-Filistin sorununun halen devam ettiğini ve Gazze'de büyük bir insani krize sebep olduğunu hatırlatarak, "Filistin’in BM’ye tam üyeliğini ABD tarafından veto edilmiş olsa da uluslararası toplumun Filistin soruna adil ve kalıcı çözüm bulunması beklentisi reddedilmemeli." ifadesini kullandı.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

Lin, Çin'in Gazze’deki savaşa en kısa sürede son verilmesi ve insani krizin hafifletilmesi için ilgili tüm taraflarla birlikte her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğini ve iki devletli çözüm için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını uygulamalı, Filistinlilerin devlet kurma umuduna saygı göstererek iki devletli çözüm için en kısa sürede bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlamalı. İsrail ve Filistin’in barış içinde bir arada yaşaması, Arap ile Yahudi milletleri arasındaki uyum ve Orta Doğu’da kalıcı barış ancak böyle gerçekleşebilir."