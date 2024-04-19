O il için fırtına uyarısı yapıldı!

Ankara Valiliği fırtına için uyarılarda bulundu. Yarın il genelinde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

O il için fırtına uyarısı yapıldı!
Editör: Yağmur Biçen
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Valilik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, başkentte bu geceden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceğinin aktarıldığı açıklamada, "İl genelinde kuvvetli fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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