Meteoroloji uyardı! Batı Karadeniz ve çevresinde fırtına uyarısı!

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını paylaştı.

Yapılan uyarıda, “Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın) rüzgarın Cumartesi günü 20 Nisan 2024 ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, batı kesimleri kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde batısında, Pazar günü (21 Nisan 2024) sabah saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.



Ayrıca oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli olması isterdi.