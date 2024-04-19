Galatasaray'da imza şov! 5 futbolcu ile sözleşme uzatıldı

Galatasaray, 5 futbolcusunun sözleşmesinin uzatılması kapsamında RAMS Park'ta imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sözleşmeleri uzatılan kaptan Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan katıldı.

Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, Galatasaray'a katkıları ve çabaları için 5 futbolcuya da teşekkür ederek, "Bu imza töreninde kardeşlerimin yanında olmayı özellikle istedim. Yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Tüm taraftarların bu takımla gurur duyduğuna inanıyorum. Tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan ve Barış Alper hakkında görüşlerini paylaşan Başkan Özbek, şunları kaydetti:

- Muslera, sadece sahadaki performansıyla değil efendiliğiyle de gönlümüzde taht kurdu. 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış ve bir gün bile mücadeleden kaçmamış en önemli liderlerden biri. Onu artık bizden birisi olarak görüyorum. Yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. Bizi hiç ikiletmedi. Benim dileğim, futbol hayatını Galatasaray formasıyla sona erdirmesi ve Galatasaray'ın içinde yer almaya devam etmesi. Abdülkerim, ilk transfer olduğu dönemde kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim. Biz ondan hiç şüphe etmedik. Sen de birçok kişiyi pişman ettin. Önünde başarılarla dolu yıllar olduğuna inanıyorum. Torreira, takımımızın enerji küpü ve orta sahanın dinamosu. Başarılarımızda büyük katkısı var. Onun oynadığı maçlarda terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden eminiz. Torreira'ya güveniyoruz ve hep böyle devam etmesini diliyoruz. Kaan Ayhan ise her zaman göreve hazır. Aklını ve tecrübesini gösteren çok değerli bir oyuncumuz. Bize sanki yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi hissettirdi. Barış Alper ise Türk futbolunun son dönemdeki en önemli başarı hikayelerinden birini yazmaya devam eden birisi. Çocuklar sokakta gol atınca 'Barış Alper' diye bağırmaya başladılar. Azminden en ufak bir parça bile kaybetmemesini istiyorum.

Beş futbolcunun da yerinin çok farklı olduğunu vurgulayan Erden Timur ise "Performanslarından çok öte aslan gibi kalpleri olan özel insanlar. Asıl önemlisi dostlukları olacak. Duygusal tarafı bambaşka. Geçen sene yaptığım toplantıda onlara, 'Benim buradaki misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak.' demiştim. Geçen sezon o hayale kavuştuk. İnşallah bu sezon da kavuşacağız." şeklinde görüş belirtti.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı formayı 2011-2012 sezonundan bu yana giyen kaptan Fernando Muslera, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Üçüncü kez sözleşme uzattığını hatırlatan deneyimli file bekçisi, "13 yıl, bir ömür geçirdim. Hayatımdaki en önemli anlardan biri. Mutluluk dolu yıllar geçirdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. 16 şampiyonluk gördüm. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü ve bunu sürekli göstermesi gerekiyor. İsmim burada hep Galatasaray kalecisi olarak konuşulacak. Sonsuza kadar bu takımın parçası olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

1,5 sene önce Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatan Kaan Ayhan, "Demek ki bir başarıya imza attık ve yönetim tarafından da böyle bir karar alındı. Çok mutluyum. Burada kalmak daha zor bir iş. Bunu da başardığım için mutluyum. İnşallah daha çok seneler burada kalırım ve büyük başarılara imza atarız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı formayı giymekten her zaman gurur ve onur duyduğunu dile getiren Abdülkerim Bardakcı, "İlk transfer olduğumda 'Bu kulübün efsaneleri arasına girmek istiyorum.' demiştim. Bunun için tekrar bir adım attık. İnşallah güzel bir şekilde ilerlerim." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşı Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'a transfer olduğunu belirten Torreira, herkese teşekkür etti. Çok özel duygular yaşadığını kaydeden Barış Alper Yılmaz ise Dursun Özbek'e, Erden Timur'a ve Okan Buruk'a teşekkür etti.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.