UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kalan ekipler belli oldu. Çeyrek final rövanş maçlarının ardından rakiplerini saf dışı bırakan Aston Villa, Fiorentina, Club Brugge ve Olympiakos yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı çeyrek final rövanş maçlarıyla devam etti. Turnuvada dün gece oynanan müsabakaların ardından yarı finale kalan 4 takım netleşti.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümlerini 1-0 önde tamamladığı maçta, Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.
Belçika temsilcisi Club Brugge ise ilk maçta 1-0 yendiği Yunanistan'ın PAOK takımını rövanşta da 2-0 mağlup ederek tur atladı.
İngiliz ekibi Aston Villa ise 2-1kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fransız temsilcisi Lille'e konuk oldu. Normal süresi ve uzatmaları 2-1'lik Lille üstünlüğüyle biten karşılaşmada turu atlayan tarafı penaltı vuruşları belirledi. Penaltılar sonucu rakibini 4-3 yenen Aston Villa, yarı finale yükselmeyi başardı.
Bir diğer eşleşmede ilk maçta deplasmandan 0-0'lık beraberlikle dönen İtalyan ekibi Fiorentina, sahasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i ağırladı. Normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatmalarında bulduğu 2 golle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Fiorentina, adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Yarı finalde Aston Villa ile Olympiakos, Fiorentina ile de Club Brugge eşleşti.
Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki finalde belli olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı