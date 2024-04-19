UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kalan ekipler belli oldu. Çeyrek final rövanş maçlarının ardından rakiplerini saf dışı bırakan Aston Villa, Fiorentina, Club Brugge ve Olympiakos yarı finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!
Editör: Yasin Kerim Aşan

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı çeyrek final rövanş maçlarıyla devam etti. Turnuvada dün gece oynanan müsabakaların ardından yarı finale kalan 4 takım netleşti.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümlerini 1-0 önde tamamladığı maçta, Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.

Belçika temsilcisi Club Brugge ise ilk maçta 1-0 yendiği Yunanistan'ın PAOK takımını rövanşta da 2-0 mağlup ederek tur atladı.

İngiliz ekibi Aston Villa ise 2-1kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fransız temsilcisi Lille'e konuk oldu. Normal süresi ve uzatmaları 2-1'lik Lille üstünlüğüyle biten karşılaşmada turu atlayan tarafı penaltı vuruşları belirledi. Penaltılar sonucu rakibini 4-3 yenen Aston Villa, yarı finale yükselmeyi başardı.

Bir diğer eşleşmede ilk maçta deplasmandan 0-0'lık beraberlikle dönen İtalyan ekibi Fiorentina, sahasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i ağırladı. Normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatmalarında bulduğu 2 golle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Fiorentina, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Yarı finalde Aston Villa ile Olympiakos, Fiorentina ile de Club Brugge eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki finalde belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! İşte son 4 takım arasına adını yazdıran ekiplerUEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! İşte son 4 takım arasına adını yazdıran ekiplerSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# uefa konferans ligi # son dakika # yarı final
Çok Okunanlar
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?
Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?
İzmir açıklarında deprem oldu!
İzmir açıklarında deprem oldu!
İsrail ordusundan İran saldırısıyla ilgili açıklama
İsrail ordusundan İran saldırısıyla ilgili açıklama
Öne Çıkanlar İranlılar misilleme operasyonunu Ulusal Kanal mikrofonlarına değerlendirdi | ULUSAL HABER İranlılar misilleme operasyonunu Ulusal Kanal mikrofonlarına değerlendirdi | ULUSAL HABER Kenya Genelkurmay Başkanı Ogolla helikopter kazasında yaşamını yitirdi! Kenya Genelkurmay Başkanı Ogolla helikopter kazasında yaşamını yitirdi!