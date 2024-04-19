UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı çeyrek final rövanş maçlarıyla devam etti. Turnuvada dün gece oynanan müsabakaların ardından yarı finale kalan 4 takım netleşti.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümlerini 1-0 önde tamamladığı maçta, Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.

Belçika temsilcisi Club Brugge ise ilk maçta 1-0 yendiği Yunanistan'ın PAOK takımını rövanşta da 2-0 mağlup ederek tur atladı.

İngiliz ekibi Aston Villa ise 2-1kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fransız temsilcisi Lille'e konuk oldu. Normal süresi ve uzatmaları 2-1'lik Lille üstünlüğüyle biten karşılaşmada turu atlayan tarafı penaltı vuruşları belirledi. Penaltılar sonucu rakibini 4-3 yenen Aston Villa, yarı finale yükselmeyi başardı.

Bir diğer eşleşmede ilk maçta deplasmandan 0-0'lık beraberlikle dönen İtalyan ekibi Fiorentina, sahasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i ağırladı. Normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatmalarında bulduğu 2 golle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Fiorentina, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Yarı finalde Aston Villa ile Olympiakos, Fiorentina ile de Club Brugge eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki finalde belli olacak.