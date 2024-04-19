UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! İşte son 4 takım arasına adını yazdıran ekipler

UEFA Avrupa Ligi'nde 20232-2024 sezonu heyecanı çeyrek final rövanş maçlarıyla devam etti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda dün gece oynanan mücadelelerle birlikte yarı finalistler belli oldu.

İtalyan ekibi Atalanta, Anfield Road Stadı'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'u ağırladı. Atalanta, Salah'ın penaltı golüyle Liverpool'a 1-0 yenilmesine rağmen adını son 4 takım arasına yazdıran taraf oldu.

İki İtalyan takımının mücadelesinde Roma, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Milan'ı rövanşta da 2-1 yenmeyi başardı ve tur biletini aldı. Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik 31. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Roma, UEFA organizasyonlarında son 3 sezonda da yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Almanya Ligi'nde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda West Ham'a konuk oldu. Rakibiyle 1-1 berabere kalan Alman temsilcisi, son 4 takım arasına kalmayı başardı. Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini de 44 maça çıkardı.

Olimpik Marsilya ile Benfica eşleşmesinde ise gülen taraf Fransız ekibi oldu. Deplasmanda ilk maçı 2-1 kaybeden Marsilya, kendi sahasındaki rövanş maçını 1-0 kazandı. Uzatmalara giden maçta da denge bozulmayınca tur atlayan tarafı penaltı vuruşları belirledi. Penaltılarda rakibini 4-2 mağlup eden Olimpik Marsilya, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Turnuvanın yarı finalinde Roma ile Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya ile de Atalanta eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.