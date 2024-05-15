Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması mülakatlarıyla ilgili açıklama

Tekin, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' ile ilgili soru üzerine, "Süreç bürokratik anlamda tamamlandı.

TBMM'deki Milli Eğitim Komisyonu'nun gündemine gelecek. Oradaki tartışmalardan sonra Genel Kurul'un gündemine gelir. Orada ne tür tedbirler aldığımızı daha önce de açıkladık. Hapis cezalarının arttırılması, erteleme taleplerinin reddedilmesi ve özel okullardaki öğretmen arkadaşlarımızın aynı şekilde koruma altına alınması vesaire.

Yasal düzenleme yapıyoruz; ama şunun atını çizmek lazım; bu konular salt yasal düzenlemeler ile çözülecek konular değil. Hep beraber bir toplumsal farkındalık oluşturmak gerekiyor. Sadece öğretmenler için değil, şiddete maruz kalma potansiyeli olan bütün mesleklerle ilgili hep beraber bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor.

Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta komisyon gündemine gelecek. Tartışmaların seyrine göre Genel Kurul'un gündemine ne zaman geleceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇELİŞKİ VAR'

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan, sözleşmeli öğretmen atamalarındaki mülakat düzenlemesine değinen Tekin, "Şu andaki mevcut duruma göre, mülakat öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz; ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyor. Yani 'Yüzde 100 mülakat etkin olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var. Biz yönetmeliğimizi yayımladık, süreci ona göre işleteceğiz" diye konuştu.

Tekin, mülakatın tamamen kaldırılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum" dedi