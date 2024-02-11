Bakanlar Kurulu toplanıyor: Gündem PKK ile mücadele, ekonomi ve Filistin

Mısır ziyareti, F-16’lar krizi, ABD destekli terör örgütleriyle mücadele… Türkiye ve uluslararası arenada yaşanan sıcak gündem başlıkları hafta başında toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak.



Bakanlar Kurulu üyeleri, 4 haftalık aranın ardından 12 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yeniden bir araya gelecek.



Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 12 yıl sonra Mısır’a yapacağı ziyaret masaya yatırılacak.



İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi konuları da ele alınacak.



ABD kongresinde onaylanan F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatı konusu da gündemdeki başlıklardan olacak. Bu konuda gelinen son aşamaya dair istişareler yapılacak.



Zirvede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Başkan Hakan Fidan’ın ayrı zamanlarda peş peşe Irak’a yaptığı ziyaret hakkında sunum yapması da bekleniyor.



Bu kapsamda PKK ile mücadelede atılacak yeni adımlar konuşulacak.



Bakanlar Kurulu’nda enflasyonla mücadele, yeni öğretmen atamaları gibi meselelerle de değerlendirme konusu olacak.