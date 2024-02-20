Batan Gemiden bir kişinin daha cenazesi çıkartıldı

Marmara Denizi'nde batan gemiden bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı. Hüseyin Tutuk'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Batan Gemiden bir kişinin daha cenazesi çıkartıldı

Marmara Denizi'nde batan yük gemisinden bir cansız ceset daha çıkarıldı. Hüseyin Tutuk'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Batuhan A. isimli yük gemisi, 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına nedeniyle battı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar, daha önce de asansörle 51 metre aşağıya inerek Şef Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) komandolarının bugünkü dalışında, kazan dairesinde bir cansız cesede daha rastlandı. Cesedin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu doğrulandı. Tutuk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tutuk'un naaşı, otopsinin ardından defnedilmek üzere Manisa'nın Turgutlu ilçesine gönderilecek.

Marmara Denizi'nde gemi battı! Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyorMarmara Denizi'nde gemi battı! Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyorGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# marmara denizi # batan gemi
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