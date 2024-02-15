Marmara Denizi'nde gemi battı! Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nde korkunç bir olay yaşandı. "Batuhan A" isimli 69 metre boyundaki kargo gemisi, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak battı. Yaşaan faciayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden ve Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklamalar geldi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, batan kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Batan kargo gemisinin, dün akşam saat 20.00 sıralarında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalktığı öğrenildi.

6 KİŞİLİK MÜRETTEBATI KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde meydana gelen kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Kargo gemisinin Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında kıyıya 3,5 mil uzaklıkta battığı bilgisini veren Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

BÖLGEDE BOŞ CAN SALI TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığından da batan gemiye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 06.30'da Karacabey ilçesi açıklarında 6 kişilik mürettebat bulunan "Batuhan A" gemisinin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığı duyuruldu.

Açıklamada, bunun üzerine olay yerine TCSG-313 ve TCSG 85 gemileri ile TCSG-25 ve KB-4502 botlarının sevk edildiği belirtildi.

Eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 2 römorkörün bölgede görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Halihazırda başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari geminin battığı değerlendirilen bölgede boş can salı tespit edilmiştir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

ALİ YERLİKAYA'DAN OLAYLA İLGİLİ PAYLAŞIM GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan ticari gemi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 06.30'da Marmara Denizi'nde Karacabey açıklarında, içerisinde 6 mürettebat bulunan "Batuhan A" isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığını belirtti.

Olay mahalline 2 sahil güvenlik gemisi ve 2 sahil güvenlik botunun sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce de 2 römorkörün bölgede görevlendirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede bir adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere bir Sahil Güvenlik korveti ve bir Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen bir Sahil Güvenlik helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesiyle derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

AYNI GEMİ DAHA ÖNCE KARAYA OTURMUŞ

"Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.

Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.