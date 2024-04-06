Bayramda İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? İBB'den açıklama!

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili başlamış bulunmakta. Ramazan tatilinin rahat ve huzurlu geçmesi için İBB hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

10-11-12 Nisan günleri Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek. İETT, Ramazan Bayramı'nda yoğunluk olmaması için ek araçları göreve dahil edecek. Marmaray, metro ve metrobüs Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir.

ŞEHİR HATLARINDA, ARİFE GÜNÜ ve BAYRAM BOYUNCA TOPLAM 2 BİN 831 PERSONEL GÖREV YAPACAK!

Vapurlarda ise Ramazan Bayramı boyunca Şehir Hatları sefer tarifesinde yer alan Pazar (Resmi Tatil) günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca bayram boyunca vapurlarla Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskeleleri'nde yer alan Vapur Kafeleri hizmette olacak