Belediyelerde kasayı boşaltma yarışı! El değiştiren belediyelerde son dakika ihaleleri

Seçim bitti, el değiştiren belediyelerde kasayı boşaltma yarışı başladı. CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski CHP'li yönetimden kasayı boş aldıklarını açıkladı.

Editör: Ali Murat Engin
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CHP'den MHP'ye geçen Kırklareli, CHP'den AK Parti'ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti'den CHP'ye geçen birçok il ve ilçe belediyesinde de son dakika ihaleleri ve satın alımlar dikkat çekti.


Mazbatalar alınmadan el değiştiren belediyelerde kasayı boşaltma telaşı başladı. AK Parti'den CHP'ye, CHP'dense AK Parti ve MHP'ye geçen birçok il ve ilçe belediyesinde son dakika ihaleleri ve satın alımları yapıldı.


Hatta CHP'li başka yönetimden CHP'li yeni yönetimlere geçen belediyelerde de krizler yaşandı. Onlardan biri de İstanbul Esenyurt Belediyesi. Başkan seçilen Ahmet Özer, "kasayı boş aldık" diyerek partisinde olan belediye yönetimine tepki gösterdi. Özer, "İhtiyaç dışı işe alımlar" yapıldığını da açıkladı.


Benzer tartışma İzmir Bornova'da da yaşandı. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçilen Ömer Eşki arasında yaşanan fidan tartışması mahkemelik oldu. Eşki "70 milyon TL'ye fidan alıyorlar, kasayı boşaltmaya çalışıyorlar, yağmur gibi personel alıyorlar" dedi.


Öte yandan AK Parti'den CHP'ye geçen birçok il ve ilçe belediyesinde son dakika ihaleleri ve satın alımları yapıldı. Üsküdar Belediyesi'nin ‘Baskılı porselen kupa alımı’ isimli 4 milyon 704 bin liralık ihale sözleşmesi yeni yönetim görevi devralmadan önce, 2 Nisan’da imzalandı.


CHP'den MHP'ye geçen Kırklareli Belediyesi'nin ihaleleri de dikkat çekti. Devir teslim töreni yapılmadan hemen önce 3 Nisan'da belediyeye ait taşınmaz 1 milyon 649 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Ayrıca 26, 28 ve 29 Mart tarihlerinde her birinin yaklaşık maliyetleri 6.5 milyon lira olan "Kırtasiye malzemeleri satın alımı", "Nalbur Malzemesi Satın alımı" ve "2.200 ton kum ve çakıl satın alımı" ihaleleri imzalandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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