Yargıtay emsal bir karara imza attı. Erkeğin kadının maaşını alması, boşanma sebebi sayıldı.

Kadının maaşını almak artık boşanma sebebi...



Yargıtay, Bursa’da görülen bir davanın temyizinde emsal bir karara imza attı. Erkeğin, kadının maaşını almasını ‘ekonomik şiddet’ kabul ederek, boşanma davasında ağır kusur saydı.



Karara konu davada, Bursa'da yaşayan bir çift, anlaşamadıkları için karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Evlilik birliğinin devam edemeyeceğine hükmeden Bursa Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi.



Erkeğin itirazı ile dava bir üst mahkemeye taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların eşit kusurlu olduğuna karar vererek, yerel mahkemenin kararını bozdu.



Kendisinin kusurlu olmadığını savunan kadın, Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin evlilik süresince eşinin maaşını almasını “ekonomik şiddet” olarak nitelendirdi. Bu davranışın, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda ağır kusur olduğunu vurguladı.



Daire, kadına verilen tazminat miktarını da az buldu. Yerel mahkemeden, tazminatın arttırılmasını istedi.