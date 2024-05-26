Burdur'da akıllara durgunluk veren olay! Tam 23 kişi! Diyalize giren hastalar teker teker fenalaştı

Burdur'da duyanları şoke eden bir olay yaşandı. Akıllara durgunluk veren olayın yaşandığı adres Burdur Devlet Hastanesi oldu. Olayla ilgili Burdur Valiliğinden açıklama yapıldı.

Burdur Valiliğinin açıklamasında, dün 31 hastanın, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyalize girdiği belirtildi.

Hastalar diyaliz işlemlerinin tamamlanması üzerine eve gitti. Hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler yaşadığı belirtildi. Yaşanan acil durum üzerine gün içinde diyalize giren tüm hastaların hastaneye geri çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleleri yapılarak, hastalardan 8'i Antalya'ya, 4'ü Afyonkarahisar'a, 3'ü Isparta'ya, 4'ü Bucak ilçesine ve 4'ü de şehir merkezindeki özel diyaliz merkezine ve hastanelere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Diğer hastaların durumunun takip edildiği belirtilen açıklamada, önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nin kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.