Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı! Polis terör saldırısını püskürttü

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına terör saldırısı girişimi gerçekleştirildi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, saldırganlar da etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların DHKP/C terör örgütü üyesi olduklarının tespit edildiğini duyurdu.

Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı! Polis terör saldırısını püskürttü
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İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi. Adliyenin C kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Saldırının gerçekleşmesiyle olay yerinde çatışma çıkarken, çatışmada 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiren 2 saldırganın da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırı sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İstanbul'daki silahlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

TERÖR SALDIRISI OLDUĞU DUYURULDU!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili bir başka açıklama daha yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, terör saldırısı girişimi gerçekleştirildiğini ve etkisiz hale getirilenlerin DHKP/C terör örgütüne üye olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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