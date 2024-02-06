Eskişehir'de feci kaza! Hafif ticari araç tankerle çarpıştı...

Ankara-Eskişehir kara yolunun Eskişehir istikametinde ilerleyen Ali Cemal Sak (55) idaresindeki 26 AHM 241 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Bahadır N'nin (43) kullandığı 42 KJ 850 plakalı tankerle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki eşi Narin Sak (52) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve eşi, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Bu kişilerden Narin Sak, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.