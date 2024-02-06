Çağlayan Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Çağlayan Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yaralılara acil şifalar dilerken, hayatını kaybeden vatandaşımız için de başsağlığında bulundu.

Çağlayan Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananlardan biri hayatını kaybetti
Çağlayan Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

- Öncelikle sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı başarıyla bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın, diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza rabbimden acil şifalar diliyor, bu arada yaralılarımızdan da bir tanesinin hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizin tek tek alınlarından öpüyorum.
Fahri Erenel: "Bu saldırıların arkasında MOSSAD ve ABD var"Fahri Erenel: "Bu saldırıların arkasında MOSSAD ve ABD var"Gündem

Kaynak: TRT Haber

# çağlayan adliyesi # cumhurbaşkanı erdoğan
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