Fahri Erenel: "Bu saldırıların arkasında MOSSAD ve ABD var"

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, Ulusal Kanal canlı yayınına katıldı. Erenel, DHKPC'nin Çağlayan Adliyesi'ne gerçekleştirdiği terör saldırısını değerlendirdi. Erenel, saldırının arkasında MOSSAD ve ABD olduğunu belirtti.

"SALDIRININ ARKASINDA MOSSAD VE ABD VAR"

Erenel, "Polisimizin dikkati çok önemli bir eylemi, hedefine ulaşmadan sonuçlandırdı." dedikten sonra, 2015'te Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırıyı hatırlattı. Erenel sözlerine şu şekilde devam etti:

- Geçen hafta içerisinde kiliseye yapılan saldırı. Bunun dışında Türkiye'de DEAŞ örgütü mensuplarının yaptığı bir çok saldırı, PKK terör örgütünün özellikle sınır ötesinde artan faaliyetlerine baktığımızda, bunların hepsinin ve özellikle MOSSAD'ın Türkiye içi operasyonlarıyla, MOSSAD'a bilgi sızdıran para karşılığı bir çok kişiye yapılan ve ele geçirilen bu kişileri de dikkate aldığımızda, Türkiye üzerinde gerçekten de bir oyun oynandığını görebiliyoruz.

Örgütlerin ideolojik olarak farklı görünmesine karşın, Türkiye karşıtlığında birleştiğini söyleyen Erenel şöyle devam etti:

- Bunların ideolojik olarak farklılıklarına bakmayın. İdeolojik olarak ne olursa olsun sonuçta aynı odaklara hizmet ettiklerini asla unutmamak gerekir. PKK'yı da bunlara dahil edebiliriz. Biz bu örgütlerin Tunceli, Ovacık bölgede farklı ideolojiye sahip örgütün hedef Türkiye cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyetinin bekası ve refahı olduğu zaman ortak eylem yamaktan imtina etmeyen, ortak güçlerini birleştiren örgütler olduğunu biliyoruz. O yüzden ideolojilerin ne olduğu önemli değil, önemli olan Türkiye'nin bekasını ve güvenliğini hedef almalarıdır.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI, MOSSAD'IN FAALİYETİNİ CİDDİ BİR KESİNTİYE UĞRATMIŞTIR"

Erenel, Türkiye'nin yaptığı MOSSAD operasyonlarını hatırlattı. Erenel, Türkiye'nin MOSSAD'ın etkinliğine darbe vurduğunu söyledi. Erenel, MOSSAD'ın arkasında da ABD olduğunu belirtti. Erenel, İsrail ve ABD'nin Türkiye'ye "Siz bizimle fazla uğraşmayın. Aksi halde bekanız, güvenliğiniz tehlikeye girebilir" mesajı verdiğini söyledi.

"ABD VE İSRAİL'İN HEDEFİNDE TÜRKİYE, İRAN VE SURİYE VAR"

Erenel, İsrail ve ABD'nin hedefinde İran, Türkiye ve Suriye gibi İsrail-Hamas çatışmasında anahtar konumundaki ülkeler olduğunu aktardı. Erenel, şunları söyledi: